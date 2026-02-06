県内ではスキー場のコース外を滑って遭難するケースが相次ぎ、死亡事故も起きています。今シーズン雪山で遭難した21人のうち15人が外国籍でした。いま雪山でなにが起きているのでしょうか。ヘリコプターから降りる航空隊の隊員。雪をかきわけて向かった先には助けを待つスキーヤーが…。「下向いてて」これは3日、妙高市で撮影された救助の様子。東京から訪れた60代の男性1人。そして、