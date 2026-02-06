津山市出身の洋画家石田宗之さんの油絵展が岡山市北区で開かれています。 【写真を見る】「穏やかな満ち足りたような感じになって」石田宗之さんの油絵展人物画を中心に花や風景など約20点【岡山】 柔らかな雰囲気とともにどこか懐かしさを感じさせる女性。岡山高島屋の美術画廊には人物画を中心に花や風景など約20点の作品が並びます。津山市出身の石田さんは色彩豊かに写実的な油絵を描く洋画家です。「夏の記憶」をテӦ