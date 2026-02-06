2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀ディフェンシブプレーヤー賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算2度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのアサー・トンプソン（初選出）となった。 The @Kia Defensive Players of the Month for January!West: Victor Wembanyam