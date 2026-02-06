あす（6日）開幕するミラノ・コルティナ五輪は開会式に先立ち、すでに競技が始まっています。 【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】岡山市出身のスノーボード日本代表・木村葵来選手に注目ビッグエアとスロープに挑む【岡山】 メダルを取ることが最終の目標、夢でもあるので きょう（5日）は岡山市出身でスノーボードのビッグエアとスロープスタイルに出場する木村葵来選手を紹介し