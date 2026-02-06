hideの生誕60周年を記念して制作されたスペシャルBOX『REPSYCLE～hide 60th Anniversary Special Box～』に封入されたオリジナルアルバムのリマスター版が、24Kゴールドディスク（額装盾付き）でリリースされる。 （関連：BOØWY、米米CLUB、X JAPAN、LUNA SEAからBiSHまで東京ドームで迎えた伝説の解散／最終ライブ） 2024年5月にリリースされた同作では、年代やサウンド