６日前引けの日経平均株価は前日比２５５円４８銭高の５万４０７３円５２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億２８４５万株、売買代金概算は３兆８７６８億円。値上がり銘柄数は８００、値下がり銘柄数は７２８、変わらずは６８銘柄だった。 日経平均株価は上昇。前日の米国市場で、米ハイテク株などが売られＮＹダウとナスダック指数が下落したことを受け、日経平均株価は軟調にスタート。一時、下げ幅は８０