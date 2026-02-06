50歳からのフレイル川柳」受賞作品発表会【画像】「怖いくらい性格が出てる！！」と話題！中川家・兄が披露した直筆文字に注目「ちょっと座ったら、もう根が生えたように動けない…」「昔はもっとテキパキ動けたはずなのに、なぜかやる気がわかない」。アラフィフにさしかかった今日この頃、頻繁にそんなことを感じます。実はこの、「加齢によって体力・気力が低下した状態」のことを「フレイル」と呼ぶそうなんです。今回は、そん