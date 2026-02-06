ゲキ×シネ『紅鬼物語』 劇団☆新感線が2025年に上演した45周年興行『紅鬼物語』が、2026年3月20日（金・祝）よりゲキ×シネとして全国公開される。本作の予告映像が公開された他、様々な関連企画が発表された。 劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された舞台『紅鬼物語』が、舞台の臨場感を大スクリーンと高音質で再現する《ゲキ×シネ》シリーズの最新作として、2026年3月20日（金・祝）