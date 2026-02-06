【佐藤さん暇つぶしチャット.exe】 3月13日 配信予定 価格：未定 プレイ人数：1人 ダンクハーツは、PC用デスクトップ侵食型チャットホラー「佐藤さん暇つぶしチャット.exe」を3月13日に配信する。価格は未定。発表にあわせ、Steamストアページもオープンした。 本作は、見知らぬ少女ミナと“暇つぶしチャット”をしているだけのはずが、