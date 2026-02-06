TUYの兵頭哲二気象予報士によりますと、今週末、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、太平洋側まで強い寒気が流れ込む見込みです。そのため日本海側を中心に雪となり、吹雪や大雪となる可能性もあるとしています。 【画像】雪が降るのはいつどこで？【降雪シミュレーション】、週間天気を地方ごとに 気象庁も「北日本から西日本では、日本海側を中心に８日にかけて降雪が続き、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪とな