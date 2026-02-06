２月６日、秋春制移行を前にした半年の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開幕する。注目ポイントは数多あるなか、主役候補の１人がFC東京の佐藤龍之介だ。2006年10月生まれで19歳のアタッカーは、ファジアーノ岡山へ期限付き移籍した昨季に大ブレイク。28試合で６ゴールの成績を残し、ベストヤングプレーヤー賞に輝いた。今冬にU-23日本代表の一員として参戦したアジアカップでも躍動。大会最多の４ゴールを挙げ