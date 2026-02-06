&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）が、グループのInstagramにて美術館を楽しむプライベートショットを公開した。 【写真】&TEAMフウマが上品なジャケットコーデで台湾の美術館へ。【動画・写真】『DayDay.』山里亮太と武田アナが&TEAMフウマの腹筋を触る①～③ ■&TEAMフウマ、グレージャケット＆リムレスメガネでアート鑑賞 フウマが訪れたのは、台