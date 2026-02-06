ティアック [東証Ｓ] が2月6日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は9600万円の黒字(前年同期は3億3100万円の赤字)に浮上したが、通期計画の4億円に対する進捗率は24.0％にとどまり、5年平均の80.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比26.2％減の3億0400万円に