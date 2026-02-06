アドバンスト・メディア [東証Ｇ] が2月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.8％減の10.4億円となり、通期計画の18億円に対する進捗率は57.8％にとどまったものの、5年平均の53.1％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比54.9％増の7.5億円に拡大する計算になる。