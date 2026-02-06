ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ [東証Ｇ] が2月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結営業損益は5.2億円の黒字となった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結営業利益は2億円の黒字となった。 ※25年3月期(15ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース