ニッスイ [東証Ｐ] が2月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.1％増の337億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の355億円→410億円(前期は353億円)に15.5％上方修正し、増益率が0.6％増→16.1％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常