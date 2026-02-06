船井総研ホールディングス [東証Ｐ] が2月6日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比5.1％増の88.4億円になり、26年12月期も前期比2.9％増の91億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は48円とし、12月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は12.9％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-1