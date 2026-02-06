これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報、下越の沿岸と佐渡に強風注意報、上・中・下越の沿岸と佐渡に波浪注意報が発表されています。 ◆6日(金)これからの天気 断続的に雪や雨が降る見込みです。 降水確率は、各地とも夜にかけて高くなっています。 ◆6日(金)の予想最高気温 最高気温は、4～5℃の予想です。 昨日より低く、各地とも平年並みか低くなりそうです