成友興業 [名証Ｍ] が2月6日昼(12:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比0.3％増の3.8億円となり、通期計画の11億円に対する進捗率は34.5％となり、3年平均の33.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.6％→8.9％に悪化した。 株探ニュース