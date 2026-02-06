6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万4090円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万4073.52円に対しては16.48円高。出来高は3万2454枚となっている。 TOPIX先物期近は3683ポイントと前日比25.5ポイント高、現物終値比4.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54090+2