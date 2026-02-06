2025年12月、周南市八代地区で放鳥された3羽の保護ツルのうち1羽が死んでいるのが5日、確認されました。イタチやヘビなどに襲われた可能性が高いとみられています。周南市はナベヅルの飛来を増やそうと鹿児島県出水市でけがをしたナベヅルを移送し保護した後に、放鳥をする取り組みを行っています。周南市鶴いこいの里によりますと2021年11月に鹿児島県出水市から移送され、2025年12月に放鳥されたメスのナベヅル1羽が、5日午前10