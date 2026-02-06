総務省の家計調査が公表され、ラーメンにかける外食費で新潟市は4年連続の全国2位でした。 6日朝、新潟市役所では市の職員やラーメン店の店主などが集まり家計調査の発表を見守りました。 ■髙橋泉アナウンサー 「いま、結果が出ました。ラーメンの消費額、新潟市は2位です。」 家計調査によりますと、2025年の1世帯あたりの新潟市のラーメン消費額は過去最高の1万9073円。しかし、