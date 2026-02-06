5日夜、福山市内の市道で道路を横断していた高齢女性がバイクと軽乗用車にはねられて死亡しました。事故があったのは、福山市緑町の市道です。警察によると、5日午後7時15分ごろ、信号機や横断歩道のない道路を渡っていた高齢女性が大型バイクにはねられ、その後、対向車線を走っていた軽乗用車にもはねられました。女性は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、約3時間後に死亡が確認されました。バイクを運転していた73歳の男