2025年、火が燃え広がらずに終わった秋吉台の山焼きについて美祢市は2月11日に実施すると発表しました。「秋吉台山焼き」は、秋吉台の景観を維持するため、毎年およそ1140ヘクタールのカルスト台地に火を入れるもので、600年以上続く伝統行事です。美祢市は、2026年の「秋吉台山焼き」を2月11日に実施すると発表しました。2025年は天候に恵まれず、湿気の影響で火が全体に燃え広がらないまま終了しました。美祢市農林課によ