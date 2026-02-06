北海道内は前線を伴った低気圧が通過している影響で、風と雪が強まっています。荒れた天気の影響で交通機関にも影響が出ています。ＪＲ北海道は間引き運転を行っていて、札幌圏などであわせて２３８本の運休を決めています。ＪＲ北海道は暴風を伴った大雪となるおそれがあるとして、函館線や千歳線など札幌圏で快速エアポート３８本を含む１２４本と、道北方面の宗谷線などで特急９本を含む１１４本のあわせて２３８本の運休