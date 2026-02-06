俳優の佐々木希（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。貴重なスキー姿を公開し、友人らと軽井沢を満喫したことを報告した。【写真】「なんか上手そうです〜!!」サングラスをかけてスキーを楽しむ佐々木希佐々木は「軽井沢でお友達家族とスキー上の子とスキーをしたんだけど、かなり久しぶりだったので、リフトから降りる瞬間に転んでしまい、慌てて避けましたでも楽しかったな」と、久しぶりのスキーに戸惑いつつも、