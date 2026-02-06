グラビアタレントで俳優の福井梨莉華のデジタル限定写真集『ふわり、純情』が、12日にリリースされる。【写真】美しいボディラインも…かわいらしいポーズの福井梨莉華グラビア界の次世代エースとして注目を集め、女優としても活躍の幅を広げている福井。昨年には1st写真集を発売するなど飛躍を続けており、その快進撃はとどまるところを知らない。今回、待望の最新デジタル写真集をリリースする。今作は、リリーと行く温泉