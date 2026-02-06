HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、2月6日、13日、20日深夜放送のテレビ朝日系『M:ZINE』に2月のピックアップアーティストとして出演する。【番組カット】バランスボールを抱えて…特技を見せるaoen・優樹オーディション番組『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』を経て、BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベルから 2025年６月にデビューした、優樹（YUJU）、