「月マガ基地」（講談社）にて連載中のファンタジー漫画『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜』（通称：チー付与）がテレビアニメ化されることが発表された。アニメーション制作はP.A.WORKSが担当。あわせて超ティザービジュアル＆PVが解禁された。【画像