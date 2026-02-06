アイドルグループ・わーすたの松田美里（26）が、2nd写真集『想いごと』（KADOKAWA刊）を3月25日に発売する。写真集の発売を記念して、オリコンニュースでは、松田本人の想いをつづる全4回の連載企画が始動。第1回は「私の宝物」というテーマで等身大の“想い”を届ける。【写真】2nd写真集『想いごと』先行カット＆オフショット一覧▼初めまして。松田美里と申します！この度、このような機会をいただき、とても嬉しい気持ちで