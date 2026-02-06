ももいろクローバーZの冠バラエティー番組『ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜』が、2010年に配信番組としてスタートしてから昨年15周年を迎えた。配信番組から地上波放送、そしてBS朝日での『おはよう！ももクロChan』と、これまで数々の企画を積み重ねてきた中で、メンバー4人が番組への思いや印象に残っている企画、そして変わらない空気感について語った。【撮り下ろしカット】かわいい笑顔！いつまでも変わらない姿