第1ラウンド、3アンダーで暫定13位の松山英樹＝TPCスコッツデール（共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米男子ゴルフのフェニックス・オープンは5日、アリゾナ州スコッツデールのTPCスコッツデール（パー71）で第1ラウンドが行われ、日没のため9人がプレーを終えられなかった。順位は全て暫定。松山英樹は久常涼、平田憲聖とともに68で回り、13位につけた。首位とは5打差。金谷拓実は71で56位、中島啓太は72で76位とな