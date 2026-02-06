全国の書店員が一番売りたい本を選ぶ『2026年本屋大賞』のノミネート10作品が、6日に発表されました。ノミネートされたのは、2009年に本屋大賞を受賞した湊かなえさんの29作目となる『暁星』や、直木賞作家・朝井リョウさんの15周年記念作品『イン・ザ・メガチャーチ』、直木賞作家・佐藤正午さんの最新長編小説『熟柿』など10作品です。大賞は4月9日に発表される予定です。【2026年本屋大賞ノミネート10作品】『暁星』 湊かなえ