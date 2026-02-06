【PARCO GAME CENTER】 開催期間：2月6日～3月2日11時～21時（最終日は18時閉場） 開催場所：「PARCO MUSEUM TOKYO」（東京都渋谷区「渋谷PARCO」4F） 入場料：無料 【SHIBUYA GAMES WEEK 2026】 開催期間：2月6日～2月15日 開催場所：渋谷エリア 入場料：無料（※一部イベントは有料） 渋