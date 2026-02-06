Image: 三浦一紀 - Generated with GPT-4o 2024年11月18日の記事を編集して再掲載しています。無限の猿定理って知っていますか？これは「十分長い時間をかけてランダムに文字列を作り続ければ、どんな文字列もほとんど確実にできあがる（出典：Wikipedia）」という定理。この例として、お猿がはちゃめちゃにキーボードを叩きまくっていても意味のある単語がでることもあるので、はちゃめちゃ