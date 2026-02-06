愛知県豊橋市の国道で5日夜、オートバイと大型トラックが衝突する事故があり、オートバイに乗っていた男性が死亡しました。警察によりますと、5日午後9時30分頃、豊橋市大岩町の国道1号を東向きに走っていたオートバイが、工場の駐車場から出てきた大型トラックと衝突しました。この事故でオートバイに乗っていた豊川市の会社員でブラジル国籍のオカモト・ブルハン・ザヒドさん(22)が病院に搬送され