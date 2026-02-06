【モデルプレス＝2026/02/06】モデルの平子理沙が2月5日、自身のInstagramを更新。テニスコートでのミニスカートコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】54歳モデル「憧れのスタイル」話題のミニスカウェア姿◆平子理沙、ブラウンのミニスカ姿披露平子はテニスラケットの絵文字を添えて「hello」とつづり、テニスコートで撮影したウェア姿を投稿。白いキャップに黒のサングラス、ボーダートップスにブラウンのミニスカ