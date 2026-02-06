猫が震える4つの原因 猫の震えは、体温調節や感情の表れといった生理的な反応のほか、身体的な不調や加齢による機能低下など、さまざまな要因によって引き起こされます。ここでは、よくある4つの原因を紹介します。 1.ストレス・恐怖・寒さ 猫の震えの原因には、ストレスや恐怖、寒さによる生理的な反応が挙げられます。 例えば、動物病院や来客時、雷の音に驚いた際などに、体を小さく丸めて細かく震えることがありま