8年前、福岡県久留米市の男子高校生が同級生からいじめを受けて自殺した問題で、遺族が損害賠償などを求めている裁判が6日、結審しました。この問題は、久留米市の県立高校2年の当時16歳の男子生徒が、所属していた野球部の同級生6人から繰り返し、服を脱がされるなどのいじめを受け、2018年に自ら命を絶ったものです。遺族は同級生に対し、謝罪と損害賠償を求めて提訴していました。同級生側は訴えを取り下げるよう求め、6日、裁