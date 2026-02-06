今治がキプロス1部からロドリゴ・ソウザを完全移籍で獲得したFC今治は2月4日、エノシス・ネオン・パラリムニ（キプロス1部）よりDFロドリゴ・ソウザが完全移籍で加入することを発表した。今後メディカルチェックを経て正式契約を結ぶ予定となっており、開幕を間近に控えたタイミングでの新戦力補強に、ファンからは「ごっつ強そうな選手来た」と話題を呼んでいる。ブラジル出身で23歳のロドリゴ・ソウザは、母国のクリシューマ