AMDが世界モデルの「Micro-World」をオープンモデルとして公開しました。Micro-WorldはAMDのAI特化GPU「Instinct MI325X」を用いてトレーニングされており、自由に移動可能なインタラクティブ動画を生成することができます。Micro-World: First AMD Open-Source World Models for Interactive Video Generation - ROCm Blogshttps://rocm.blogs.amd.com/artificial-intelligence/micro-world/README.htmlMicro-Worldは動画生成AIの