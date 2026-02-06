町田が湘南からキム・ミンテを完全移籍で獲得したFC町田ゼルビアは2月5日、湘南ベルマーレからDFキム・ミンテが完全移籍で加入することを正式発表した。J1で豊富な実績を誇るセンターバックの獲得に、ファンからは「アツすぎだろ」「的確な補強」と反響が沸き起こっている。現在32歳のキム・ミンテは韓国の光云大から2015年にベガルタ仙台へ加入しプロキャリアをスタートさせた。その後、北海道コンサドーレ札幌、名古屋グラン