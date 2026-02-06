「報知プロ野球チャンネル」が５日、ＹｏｕＴｕｂｅ動画を新たに配信した。宮崎キャンプ第２クール初日は新外国人・ウィットリー投手の初ブルペンに密着。ハワード投手も初のブルペン入りと新戦力が順調に調整した姿をリポートした。チャンネルでは最速１５３キロをたたきだしたウィットリー投手について徹底解説。また、２軍スタートの浅野翔吾選手と湯浅大選手が１軍参加し、守備練習に磨きをかけた。