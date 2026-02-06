第54回全日本実業団ハーフマラソンが2月8日、山口市の維新百年記念公園陸上競技場を発着点とする21.0975kmのコースで、2026海外ハーフマラソン派遣選考競技会を兼ねて行われる。パリ五輪5000ｍ代表だった樺沢和佳奈（26、三井住友海上）、同五輪10000ｍ代表の高島由香（37、資生堂）、昨年の今大会2位の川村楓（28、岩谷産業）の3人は、今年予定しているマラソンへのステップとして出場する。3選手のマラソン出場への背景などを紹