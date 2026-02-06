３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。大会公式サイトでも出場登録された全選手が紹介され、プロフィールには投打、身長、体重に加えて「Ｂｉｒｔｈｐｌａｃｅ」（出生地）も記された。２３年大会は日本人の母を持つ米国生まれのヌートバー（カージナルス）が侍ジャパン入りしたが、今大