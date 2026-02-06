愛媛県宇和島産の真珠の魅力を知ってもらおうと、2月6日から高知市で、パールフェアが開かれています。高知市文化プラザかるぽーとの龍馬学園イベントホールで始まった「JFえひめフォーマルパールフェア」。国内有数の生産量を誇る、愛媛県宇和島産の真珠の魅力を知ってもらおうと、愛媛県漁協が毎年開いているものです。会場には、宇和島産の中でも品質の高いブランド真珠「HIME PEARL」をはじめ、