長野県塩尻市できょう午前4時半ごろ、川窪英樹さんの木造2階建ての住宅から火が出て全焼し、焼け跡から2人が遺体で発見されました。この家に住む川窪さんと、80代とみられる母親の2人と連絡が取れていないということで、警察が遺体の身元の確認を急いでいます。