愛知県岡崎市の東名高速道路で6日未明、トラックがガードレールを突き破る事故がありました。警察や消防によりますと、6日午前4時すぎ、岡崎市の東名高速道路上りで「左の壁にトラックが衝突している」などと目撃者から警察に通報がありました。トラックは走行中に左側のガードレールを突き破り、車体の一部が外側にはみ出す形となりました。その後、クレーン車で引き上げる作業が行われ、