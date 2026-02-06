きょう午前3時前、福井県大野市で、木造2階建ての住宅1棟が全焼する火事がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家には高齢の夫婦が2人で住んでいましたが、現在も連絡が取れていません。警察と消防は、2人の安否の確認を進めるとともに、遺体の身元の特定を急いでいます。