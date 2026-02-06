家計の消費支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」が、44年ぶりの高さとなりました。2025年の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額に占める「食費の割合」を示す「エンゲル係数」は28.6%でした。1981年以来、44年ぶりの高い水準です。物価高の影響で「食料」への名目の支払額は増えていますが、物価の変動を除いた「実質」で見ると1.2%のマイナスとなっています。安い商品を選んだり購入量を減らしたりし